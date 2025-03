Vom Schrott zum Schatz – so wollen junge Menschen in Kaufbeuren das Bauen revolutionieren

Seit 2021 befindet sich im Kaufbeurer Kaisergäßchen 5 das „Headquarter“ von Supertecture. Das historische Gebäude, das einst als „Hobby Lill“ bekannt war, steht unter Denkmalschutz. Und von dort aus revolutionieren junge und angehende Architektinnen und Architekten das Bauwesen. Ihr Ansatz: Wiederverwendung statt Abriss, zirkuläres Bauen statt Ressourcenverschwendung.

„Wir wollen zeigen, dass Altmaterial wertvoll ist und kein Müll.“ Till Lill, Gründer von Supertecture

„Wir wollen zeigen, dass Altmaterial wertvoll ist und kein Müll“, erklärt Till Lill, Gründer von Supertecture. So wurde der Innenausbau des Büros konsequent aus wiederverwendeten Materialien gestaltet: Das Erdgeschoss dient als Veranstaltungsraum, Workspace und Kreativwerkstatt, im ersten Stock entstehen Co-Working-Plätze für neue Projekte. Wie mit wenigen Eingriffen aus einem alten Haus ein Vorzeigeprojekt werden kann, ohne dabei den Denkmalschutz zu verletzen, zeigt das Team eindrucksvoll. Selbst das städtische Bauamt habe das Potenzial erkannt. Zuletzt entwickelten Studierende der Hochschule Biberach in Zusammenarbeit mit Supertecture zehn Architekturprojekte in Kaufbeuren – allesamt mit wiederverwendeten Materialien.

Ein Regal aus Pressspan, eine Tribüne aus Kirchenbänken

Dass diese Art zu bauen nicht nur nachhaltig, sondern auch ästhetisch ansprechend sein kann, beweisen zahlreiche Details im Supertecture-Haus. Eine deckenhohe Regalwand besteht aus gespendeten Pressspanplatten, die sonst auf dem Müll gelandet wären. Eine Pop-up-Tribüne für Veranstaltungen wurde aus Holz von alten Kirchenbänken gefertigt – ursprünglich Teil des Inventars der Kirche „Acht Seligkeiten“ in Füssen, die zurückgebaut wird. „Bei Veranstaltungen hilft das Publikum beim Auf- und Abbau der Tribüne mit – alle sind begeistert“, erzählt Lill. So werde das abstrakt klingende Thema „Zirkuläres Bauen“ greifbar.

Fenster für den Wiederaufbau in der Ukraine

Supertecture verfolgt ein Ziel, das weit über Kaufbeuren hinausreicht: die Baubranche in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Deshalb organisiert das Kollektiv die Vortragsreihe „Super Circle“, die seit Januar monatlich Expertinnen und Experten aus ganz Europa nach Kaufbeuren bringt. „Wir haben bereits 16 Zusagen von renommierten Referenten“, berichtet Lill. Zum Auftakt sprach Félix Dillmann vom Schweizer Verein RE-WIN über das Sammeln und Wiederverwenden von Fenstern für den Wiederaufbau in der Ukraine. „Seitdem haben wir in Kaufbeuren schon 300 Fenster gesammelt – das sind zwei Sattelschlepper voll“, so Lill. Die Fenster werden katalogisiert und in einer App erfasst, um passgenau dort eingesetzt zu werden, wo durch Kriegsschäden Fenster fehlen.

Herausforderung Denkmalschutz – und eine Tür mit Geschichte

Auch am eigenen Gebäude zeigt Supertecture, wie kreative Lösungen und Denkmalschutz Hand in Hand gehen können. Bei der Untersuchung der 500 Jahre alten Bausubstanz entdeckte das Team einen jahrhundertelang verdeckten Torbogen über dem Eingang. Diesen freizulegen, erwies sich als bürokratische Herausforderung. „Wir wollten dort, auf der Nordseite, unbedingt eine Glastür, um mehr Licht ins Haus zu bringen, doch das Denkmalamt bestand auf Holz“, erinnert sich Lill.

Nach zähen Verhandlungen wurde schließlich eine gebrauchte Glastür akzeptiert – einst die Eingangstür der Volkshochschule in Buxtehude. Der Torbogen selbst wurde aus Mahagoni gefertigt, das ebenfalls aus der „Acht Seligkeiten“-Kirche stammt. 40 Freiwillige bauten das Portal, ohne ein einziges neues Material zu verwenden. „Auf den ersten Blick ist die Glastür nichts Besonderes, aber fast alles kann schön sein, wenn es eine gute Geschichte hat“, sagt Lill.

Ein Haus voller Geschichten

Im ganzen Haus finden sich solche Geschichten: Treppenhaustüren und Geländer aus dem abgerissenen Postgebäude in der Heinzelmannstraße, eine historische Tür aus der Ludwigstraße oder Kühlschranktüren als Dämmmaterial für die Decke. „Am Kaufbeurer Wertstoffzentrum werden monatlich zwei Container mit Kühlschränken entsorgt“, erklärt Lill. Ob eine Deckendämmung aus alten Kühlschranktüren sinnvoll und ästhetisch ist, lasse sich diskutieren – aber genau darum gehe es. „Wir wollen Menschen zum Nachdenken anregen.“

Jährlich werden in Deutschland etwa 100.000 Gebäude abgerissen – weniger als ein Prozent des Materials wird wiederverwendet. „Eine unglaubliche Ressourcenverschwendung“, sagt Lill. Deshalb arbeitet Supertecture eng mit der Stadtverwaltung zusammen, um Nachhaltigkeit im Bauwesen zu verankern. Bis zum Sommer soll eine Nachhaltigkeits-Agenda für Kaufbeuren entstehen, gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Lea Höß und Baureferatsleiter Helge Carl.

Murmelbahn als architektonisches Statement

Und dann gibt es noch ein Projekt, das für Aufsehen sorgen dürfte: die Murmelbahn an der Fassade des Supertecture-Gebäudes. „Wir mussten zur Stabilisierung der Wand Gewindestangen einziehen. Die stehen nun aus der Mauer – ein ungewöhnlicher Anblick“, erzählt Lill. Doch anstatt sie einfach abzutrennen, hatte das Team eine andere Idee: „Wir nutzen sie, um eine Murmelbahn daran zu befestigen.“ Die ersten Elemente sollen im April montiert werden. „Irgendwann soll sich die Bahn über die gesamte Nordfassade erstrecken“, freut sich Lill.