20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall „Nichts bringt dieses junge Leben zurück“ - Trauer und Entsetzen nach tragischem Unfall in Kaufbeuren

Ein Verkehrsunfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger starb, sorgt für Entsetzen. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist auch am Sonntag noch flüchtig.