Tragischer Unfall in Kaufbeuren am Samstagmorgen: 20-Jähriger stirbt, Täter auf der Flucht

20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

„Nichts bringt dieses junge Leben zurück“ - Trauer und Entsetzen nach tragischem Unfall in Kaufbeuren

Ein Verkehrsunfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger starb, sorgt für Entsetzen. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist auch am Sonntag noch flüchtig.
Von Alexander Vucko
    Bei einem Zusammenstoß am Samstag in Kaufbeuren starb ein junger Mann. Den mutmaßlichen Unfallverursacher sucht die Polizei.
    Bei einem Zusammenstoß am Samstag in Kaufbeuren starb ein junger Mann. Den mutmaßlichen Unfallverursacher sucht die Polizei. Foto: Alexander Vucko

    Aktuell fahndet die Polizei noch nach einem Mann, der am frühen Morgen mutmaßlich betrunken einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. „Das hat für uns Priorität eins“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir wissen, wer er ist, aber wir haben ihn noch nicht.“ Daran hat sich auch über die Nacht nichts geändert. „Der Täter ist immer noch flüchtig“, heißt es aus der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West.

