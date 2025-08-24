„Nichts bringt dieses junge Leben zurück“ - Trauer und Entsetzen nach tragischem Unfall in Kaufbeuren

Aktuell fahndet die Polizei noch nach einem Mann, der am frühen Morgen mutmaßlich betrunken einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. „Das hat für uns Priorität eins“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir wissen, wer er ist, aber wir haben ihn noch nicht.“ Daran hat sich auch über die Nacht nichts geändert. „Der Täter ist immer noch flüchtig“, heißt es aus der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West.
20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall
