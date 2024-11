TSV Westendorf überrollt auch den SC Isaria

Der Gewinn der Meisterschaft in der „Nike Ringerliga Bayern“ rückt für den TSV Westendorf in dieser Saison immer näher. Die Ostallgäuer holten bei ihrem vorletzten Auswärtskampf gegen den SC Isaria Unterföhring einen deutlichen und am Ende mehr als verdienten 21:7-Erfolg. Für den TSV war es der mittlerweile zehnte Erfolg im elften Saisonduell.

Michael Steiner und Georgi Ivanov legen ganz stark los

Bis zur Pause ebnete Westendorf bereits den Gesamtsieg: Mit 18:0 führten die Gäste zur Pause. Mühelos hatte Michael Steiner zum Auftakt im Limit bis 57 Kilo Griechisch-römisch Toni Willig geschultert. Auch Georgi Ivanov hatte keine Probleme im Schwergewicht. Der U23-Europameister von 2023 im Freistil fertigte den Aichacher Mikael Golling, Kaderathlet des Deutschen Ringer-Bundes, souverän mit 15:0-Wertungspunkten ab.

Markus Stechele siegt gegen EM-Teilnehmer

Der erfahrene Routinier Markus Stechele bot dem Youngster und U17-EM-Debütanten von 2024, Dominic Thiel, mächtig die Stirn und siegte mit 7:2. „Markus hat super gerungen, seine Wertungen konsequent erzielt. Er hat verdient gewonnen“, erklärte Abteilungsleiter Klaus Prestele. Den nächsten Triumph feierte Felix Kiyek, der den überforderten Odysseas Isaakidis vorzeitig ausgepunktet hat. Für den Griechisch-römisch-Spezialisten im Limit bis 98 Kilo war es der neunte Einzelsieg in dieser Saison. Clever und abgezockt präsentierte sich auch Avgustin Spasov (66 Kilo) im Griechisch-römisch, der Anton Marthen noch vor dem Pausengong technisch bezwang.

Nasrat Nasratzada gewinnt angeschlagen

Den ersten Sieg konnte der SC Isaria erst nach Wiederanpfiff feiern, als Florin Teschner Westendorfs Luis Wurmser (86 Kilo) im Freistil beim Stande von 11:2 schulterte. Angeschlagen ging Nasrat Nasratzada (71 kg) in seine Begegnung. Der Freistilspezialist gewann trotzdem gegen Unterföhrings Eigengewächs Felix Kirchhoff mit 8:4-Wertungspunkten. Eine solide Leistung zeigte Felix Kirsch (80 Kilo) im Greco, der beim 6:4-Sieg gegen Leonidas Tzampisvili einen weiteren Mannschaftspunkt erzielte.

Ion Gaimer läuft für den TSV auf

Damit stand der vorzeitige Gesamtsieg der Westendorfer vor den beiden letzten Duellen im Weltergewicht stand bereits fest. Weil Bohdan Kabyn nicht zur Verfügung stand, griff Westendorf auf den erfahrenen Ion Gaimer zurück – und der zeigte eine starke Leistung: Gaimer verlor zwar mit 0:2, aber gab gegen Ilia Mustakov damit nur einen Mannschaftspunkt ab. Zum Abschluss unterlag Freistilspezialist Daniel Joachim gegen den Afghanen Mahdi Khaliqi mit 1:6.

Showdown zwischen Westendorf und Halbergmoos

Während Unterföhring weiterhin auf dem vorletzten Rang liegt, führt Westendorf als Tabellenführer Bayerns höchste Liga souverän mit 20:2-Punkten an. Das Verfolgerduell zwischen Hallbergmoos und Geiselhöring entschied der Zweitliga-Absteiger für sich. Westendorf muss am vorletzten Kampftag noch zum vielleicht entscheidenden Duell nach Hallbergmoos.

„Wir müssen jetzt noch zweimal gewinnen. Unser Team ist stark und sehr ausgeglichen“, blickt TSV-Ringerchef Klaus Prestele optimistisch auf die letzten drei Begegnungen. Am kommenden Samstag gibt Schlusslicht Wacker Burghausen II seine Visitenkarte im Ostallgäu ab.