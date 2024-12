Überflieger in neu geschaffener Liga: Ostallgäuer Ringer holen drei Titel

Eine erfolgreiche Saison hat der TSV Westendorf im Ringen erlebt. Nicht nur, dass die Schüler als Meister der Bezirksoberliga Oberbayern/Schwaben am Samstag in Nürnberg um die bayerische Mannschaftsmeisterschaft der Bezirke kämpfen. Auch die Dritte Männermannschaft hat in der Gruppenliga den Titel geholt und kämpft in der kommenden Saison in der Gruppenoberliga Süd. Herausragend und überhaupt nicht vorhersehbar ist allerdings der Titelgewinn der Ersten in der neuen Regionalliga Bayern.

TSV Westendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maximilian Goßner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis