Faustball: „Wir haben alles selbst in der Hand“

Auch die Männermannschaft des TV Neugablonz hat in der 2. Bundesliga Süd derzeit eine kurze Winterpause. Mit 16:4 Punkten liegt der TVN momentan auf dem dritten Platz. Lediglich gegen den Tabellenzweiten, TV Segnitz, und zuletzt gegen Spitzenreiter TV Augsburg gab es jeweils eine Niederlage. Für Neugablonz geht es aber weiter um den Aufstieg in die Bundesliga: „Natürlich bleibt es bei unserem Ziel“, betont Kapitän Magnus Elstner.

TV Neugablonz mal wieder geschwächt

Zumal am letzten Doppelspieltag der TSV Unterpfaffenhofen souverän 3:0 geschlagen wurde – derweil die Partie gegen Augsburg unglücklich verlaufen ist, berichtet Elstner: „Beim letzten Spieltag mussten wir krankheitsbedingt auf Sandro Bürger verzichten. Augsburg hat dann leider immer das bessere Mittel gegen uns gefunden, konnte das letzte Spiel des Jahres gewinnen und uns noch die Tabellenführung wegschnappen.“ Doch das sei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Vorentscheidung: „Zwei Niederlagen nach fünf Spieltagen ist für uns ein Top-Ergebnis, auf das wir auf jeden Fall stolz sein können. So klar vorne mitzuspielen, ist für uns keine Selbstverständlichkeit.“

Der Spielplan in der 2. Bundesliga siegt für den TVN gut aus

Obendrein hat der zweitplatzierte TV Segnitz zwei Spiele mehr auf dem Konto (18:6 Punkte) und muss auch noch gegen den TV Augsburg (18:2) antreten. „Mit zwei Siegen am nächsten Spieltag können wir Segnitz somit wieder überholen“, erläutert Elstner. Nächste Woche geht es in Kubschütz gegen den Gastgeber (2:18) und Frammersbach (4:16) – den Tabellenletzten und -vorletzten. Danach sind ebenfalls auswärts die Teams aus Grafenau (6:14) und Vaihingen/Enz (10:10) machbare Gegner. „Am letzten Spieltag der Saison spielen wir daheim gegen Segnitz und TV Eibach. Hier wird sich vermutlich alles entscheiden. Das Gute ist, dass wir alles selbst in der Hand haben“, erklärt Elstner.

TVN hat sich in der Bundesliga einen Ruf geschaffen

Das bedeutet, die Relegation zu erreichen, in der jeweils der erste und zweite der 2. Bundesliga Süd und der 2. Bundesliga West aufeinandertreffen und zwei Aufsteiger ausspielen – zwei weitere machen vier Teams aus dem Norden und Osten aus. Vorige Saison hatte der TVN schon Bundesligaluft geschnuppert und trotz des Abstieges vor allem am Ende der Saison gezeigt, dass er im Konzert der Weltmeister und Nationalspieler mithalten kann. Was auch für das Publikum gilt, denn die Neugablonzer Fans haben sich mit dem Intermezzo einen guten Ruf in der höchsten Liga geschaffen. Um das Ziel zu erreichen, sollten natürlich auch die verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle gering bleiben, erklärt Elstner: „Im neuen Jahr hoffen wir, dass wieder alle fit sind und dass wir in gewohnter Aufstellung spielen können.“

Auch der TVN II und der TVN III haben Chancen

Zumal auch die Herren vom TVN II und TVN III eigene Ambitionen haben: „Unsere Männer stehen in der Bezirksliga auf Platz zwei und drei und wollen ebenfalls aufsteigen, und zwar in die Landesliga“, berichtet Elstner. Ganz so große Erwartungen hat die Frauenmannschaft nach zwei Niederlagen, aber danach zwei Siegen in der Bayernliga noch nicht: „Unsere Frauen haben sich im Kader verjüngt. Ziel wäre es, auf jeden Fall oben mitzuspielen.