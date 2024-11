Die Mission wird ernst genommen: Der TVN-Zug rollt

Die Faustballer des TV Neugablonz machen in der Hallensaison der 2. Bundesliga ernst: Ziel ist der Aufstieg. Nach dem zweiten Spieltag sieht das ziemlich gut aus. „Die Männer des TVN kehren mit vier Punkten und sechs gewonnen Sätzen aus Vaihingen zurück“, berichtet Kapitän Magnus Elstner. Und damit rückt Neugablonz auf den ersten Platz vor.

Wiedersehen mit Vaihingen II

Voriges Jahr spielte der TVN noch in der 1. Bundesliga Süd in der Halle – dabei ging es auch gegen den TV Vaihingen/Enz. „Dieses Mal mussten wir gegen die Bundesligareserve ran. Die Zweite Mannschaft spielt seit Jahren vorn mit und steht quasi immer mit in der Favoritenrolle“, erklärt Elstner. Die Neugablonzer gingen den Gegner mit demselben Personal wie am ersten Spieltag an – und hatten zunächst zu kämpfen: Erst in der Verlängerung gewannen sie den ersten Satz 12:10. „Im weiteren Verlauf kam der TVN-Zug immer besser ins Rollen und konnte dem Spiel immer mehr den eigenen Stempel aufdrücken. Mit einem deutlichen 11:7 und 11:4 holten wir uns den 3:0-Sieg“, berichtet der Kapitän.

Neugablonz momentan dominierend

Vor dem zweiten Gegner war Neugablonz gewarnt – der TSV Grafenau hatte die Ostallgäuer in einem Vorbereitungsturnier geschlagen. Doch der TVN nahm den Schwung aus der ersten Partie mit und dominierte zunächst (11:4, 11:3). Im dritten Abschnitt wurde es bei langen Ballwechseln eng: „Am Ende behielten wir allerdings die Oberhand und holten durch das 11:9 den zweiten Sieg des Tages.“ Nach dem Spieltag haben alle neun Mannschaften vier Partien ausgetragen – und der TVN mit 8:0 Punkten und 12:2 Sätzen die Tabellenführung vor TV Eibach und TV Augsburg (beide 6:2) übernommen. Die Neugablonzer gehen erst in zwei Wochen wieder auf das Parkett: Beim Heimspieltag sind dann TuS Frammersbach und SV Kubschütz zu Gast – beide derzeit am Tabellenende.