Unfall im Feierabendverkehr: B12 bei Neugablonz aktuell nur einspurig befahrbar

Die B12 im Allgäu ist derzeit auf Höhe Neugablonz nur einspurig befahrbar. Das teilte die Einsatzzentrale der Polizei auf Anfrage der Allgäuer Zeitung mit.

Autos müssen nach Unfall auf B12 abgeschleppt werden

Grund dafür ist ein Zusammenstoß zweier Pkw. Die Unfallaufnahme läuft derzeit, die Autos müssen abgeschleppt werden.

Deshalb kommt es auf der wichtigen Verkehrsverbindung im Allgäu deshalb zu Stau im Feierabendverkehr. Das Portal Bayerninfo meldet aktuell 15 Minuten Verzögerung.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die B12 im Allgäu

Strecke : Die B12 führt durch das komplette Allgäu - von Lindau bis nach Buchloe. Außerhalb der Autobahnen zählt sie als Hauptverkehrsweg von Buchloe über Kaufbeuren nach Marktoberdorf bis Kempten.

Strecke außerhalb des Allgäus : Östlich von München führt die B12 über Passau nach Philippsreut an der tschechischen Grenze. Dort geht sie in die Silnice I/4 nach Prag über.

Länge im Allgäu : 141 Kilometer

Länge gesamt : 436 Kilometer

Ausbau : Innerhalb des Allgäus ist die B12 zweispurig mit Überholmöglichkeiten, aber ohne Mittelstreifen ausgebaut.

Geplanter Ausbau : Die B12 soll als „Allgäuschnellweg“ zwischen Kempten und Buchloe vierspurig und mit baulicher Trennung ausgebaut werden. Auch sollen zusätzliche Aus- und Abfahrten dazukommen.

Kritik am „Allgäuschnellweg“ : An dem geplanten Ausbau gibt es teils heftige Kritik. Mehr Infos dazu .

Verkehr : Innerhalb von 24 Stunden fahren auf der B12 an einem Werktag zwischen 12.000 und 20.000 Autos.