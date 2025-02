Unfall in Biessenhofen: Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken

Am Donnerstagabend hat ein Lkw-Fahrer eine Bahnunterführung in Biessenhofen beschädigt. Laut Angaben der Polizei blieb ein 57-jähriger mit seinem Lkw in der Bahnunterführung stecken. Der Sattelzug war zu hoch für die Durchfahrt.

Lkw beschädigt Unterführung in Biessenhofen

Nachdem der Fahrer etwas Luft aus den Reifen gelassen hatte, konnte er mit seinem Sattelzug wieder herausfahren. Dabei schrammte er beim Einfahren mit dem Container auf seinem Auflieger an der Unterseite der Bahnbrücke entlang. Bei dem Manöver entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

