Unfallflucht in Neugablonz: Betrunkene Fahrer tauschen die Plätze

Am Samstag gegen 11.30 Uhr hat ein Autofahrer am Neuen Markt in Kaufbeuren-Neugablonz mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto gerammt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge den Vorfall rief die Polizei.

Die Streifenbeamten trafen die vermeintlichen Unfallverursacher unweit des Geschehens an. Der 28-Jährige, der laut dem Zeugen den Unfall verursacht hatte, saß nun auf dem Beifahrersitz. Offenbar hatten er und sein 25-jähriger Mitfahrer nach dem Unfall die Plätze gewechselt. Der 25-Jährige sei dann wenige hundert Meter weiter gefahren um das Auto abzustellen.

Männer fahren mit über zwei Promille Auto

Beide Männer rochen nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei beiden einen Wert von über zwei Promille. Daher wurde ihnen auch Blut abgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

An dem Auto, das sie angefahren hatten, entstand kein Sachschaden. Da beide Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie Sicherheitsleistungen in Höhe von 1500 Euro zahlen. Die Polizei stellte die Führerscheine der Männer sicher, um einen Sperrvermerk anzubringen.

