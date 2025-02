Verkehrsverbund Allgäu? Junge Union überrascht mit Vorschlag

Mit einem Ticket durchs ganze Allgäu - das ist das Ziel eines Verkehrsverbundes Allgäu. Teile des Kemptener Stadtrates bremsen das Projekt derzeit jedoch aus. Kaufbeuren sowie die Landkreise Ostallgäu und Oberallgäu haben sich bereits dafür ausgesprochen. Nun fordert die Junge Union (JU) Ostallgäu, bei einem gemeinsamen Verkehrsverbund endlich aufs Gas zu treten. Sollte das Allgäuer Netz nicht zustande kommen, regt die Jugendvereinigung von CDU und CSU an, einen Beitritt des Ostallgäu zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) zu prüfen.

„Allgäu Mobil“ - ein Ticket für alles

Bei dem Allgäuer Verkehrsbund handelt es sich um einen Zusammenschluss der Landkreise Ostallgäu und Oberallgäu sowie der kreisfreien Städte Kaufbeuren und Kempten. Das gemeinsame Ziel lautet: den Nahverkehr vereinfachen. Künftig soll es nur noch ein Ticket für alle Angebote geben. Im Dezember 2024 stimmte der Ostallgäuer Kreistag - als erster Landkreis - für die Gründung des Verkehrsbundes „Allgäu Mobil“. Auch der Kaufbeurer Stadtrat gab für die Gründung grünes Licht - trotz der zuletzt negativen Nachrichten aus Kempten. Dort hatte der Finanzausschuss Konzept und Finanzierung infrage gestellt.

JU kritisiert, dass zu viel Zeit verstrichen ist

„Die Menschen im Ostallgäu brauchen schnellere Verbindungen, günstigere Tarife und ein besser abgestimmtes Angebot – doch aktuell treten wir auf der Stelle“, kritisiert JU-Kreisverbandsvorsitzender Jakob Stocker-Böck laut einer Pressemitteilung. Seit der Initiative und der Auftragsvergabe für eine Konzeptplanung seien wertvolle Jahre vergangen, in denen sich nichts getan hat.

Droht ein Zurück in den Tarifdschungel?

Sollte weiterer Stillstand drohen, weil sich die politischen Differenzen im Stadtrat in Kempten nicht zeitnah klären lassen, spricht sich die JU dafür aus, ernsthaft über einen Beitritt zum MVV nachzudenken. „Andere Landkreise haben gezeigt, dass eine Integration in den MVV massive Vorteile bringt“, so Stocker-Böck. „Wir können es uns nicht leisten, weitere Jahre mit ergebnislosen Verhandlungen zu verlieren.“

Sein Stellvertreter Simon Haslach warnt: „Gerade vor dem Hintergrund, dass das Deutschlandticket, Stand jetzt, nur noch bis Ende 2025 gesichert finanziert ist, gilt es, zu handeln und sich für die Zukunft danach aufzustellen.“ Andernfalls drohe aus seiner Sicht ein dauerhaftes Zurück in den Tarifdschungel für alle, die über die Landkreisgrenzen hinaus den ÖPNV nutzen wollen.