Ärztliche Hilfe im Ostallgäu und Kaufbeuren auch an Weihnachten und Neujahr

Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) in Kaufbeuren ist über Weihnachten, Silvester und Neujahr eine wichtige Anlaufstelle für medizinische Hilfe. Haus- und Facharztpraxen sind geschlossen und bieten keine regulären Sprechzeiten. Seit dem Sommer befindet sich die KVB-Praxis wieder im Hauptgebäude des Klinikums Kaufbeuren, mit einem separaten Eingang links vom Haupteingang.

Personal in den Vermittlungszentralen verstärkt

Angesichts der diesjährigen Feiertagskonstellation rechnet die KVB mit einer erhöhten Nachfrage beim ärztlichen Bereitschaftsdienst. Um den Bedarf zu decken, sei das Personal in den Vermittlungszentralen verstärkt worden, schreibt die KVB in einer Pressemitteilung. Dennoch könnten während der Hauptanrufzeiten Wartezeiten auftreten. „Wir bitten um Geduld und empfehlen die Nutzung des Patienten-Navigators auf www.116117.de, der rund um die Uhr eine Einschätzung von Beschwerden ermöglicht“, erklärte der Vorstand der KVB.

Termine über Online-Plattform buchen

Die Online-Plattform bietet zudem Informationen über geöffnete Arztpraxen, freie Termine zwischen den Feiertagen und weitere Versorgungsmöglichkeiten. Der telefonische Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 bleibt ebenfalls rund um die Uhr erreichbar. Für lebensbedrohliche Notfälle oder schwere Unfälle gilt weiterhin der Notruf 112. Dank einer digitalen Schnittstelle zwischen der 116117 und der 112 können Patienten bei Bedarf direkt an die zuständige Stelle weitergeleitet werden.

Schnittstelle zur Notrufzentrale

In Bayern betreibt die KVB derzeit 137 Bereitschaftspraxen zur ambulanten ärztlichen Versorgung an Feiertagen, abends und am Wochenende. Das soll auch an Weihnachten und Neujahr für medizinische Sicherheit sorgen und die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten.