Kaufbeurer Ehepaar radelt vom Allgäu bis nach Istanbul

Für Heidi und Reiner Strassmeier ist das Reisen mit dem Fahrrad mehr als eine sportliche Herausforderung. Schon seit Jahren erkundet das Paar aus Kaufbeuren die Welt auf diese Weise – und hat beeindruckende Strecken zurückgelegt. Ihre Erlebnisse teilen sie in Film- und Bildervorträgen, um Spenden für soziale Projekte zu sammeln.

Ihr jüngstes Abenteuer führte sie 2024 von ihrer Haustür in Kaufbeuren bis nach Istanbul – mehrere tausend Kilometer, die sie ausschließlich mit dem Fahrrad bewältigten. Der Weg führte sie über den Ammersee, entlang der Amper, Isar und Vils bis nach Vilshofen an der Donau. Von dort aus folgten sie dem Donauradweg durch Österreich und die Slowakei.

Ziel: Die Metropole Istanbul

Halt machten sie in Budapest, in der Stadt Vukovar in Kroatien, die noch heute von den Spuren des Krieges gezeichnet ist. In Serbien beeindruckte sie das „Eiserne Tor“, eine atemberaubende Schlucht entlang der Donau, sowie das pulsierende Belgrad. In Rumänien erlebten sie das ländliche Leben in seiner ursprünglichsten Form, bevor sie über eine der längsten Donaubrücken nach Bulgarien radelten. Schließlich erreichten sie Burgas an der Küste des Schwarzen Meeres. Nachdem sie die bulgarisch-türkische Grenze überquert hatten, erreichten sie auf abenteuerlichen Wegen ihr Ziel, die Metropole Istanbul.

Traumhafte Landschaften – aber auch Schattenseiten

„Es war eine Reise voller Kontraste“, erzählt Reiner Strassmeier begeistert. „Wir haben traumhafte Landschaften gesehen, aber auch die Schattenseiten unserer modernen Wegwerfgesellschaft. Vor allem aber haben wir unzählige herzliche, hilfsbereite und offene Menschen kennengelernt.“ Auch die Rückreise wurde zum Erlebnis. Statt ein Flugzeug zu besteigen, entschieden sie sich für eine Kombination aus Fahrrad, Zug, Fähren und Auto.

Reiner und Heidi Strassmeier sind 2022 auf dem Jakobsweg gepilgert. Foto: Reiner Strassmeier

Bereits 2022 hatten sich die Strassmeiers auf Pilgerreise mit dem Fahrrad begeben. In 106 Tagen radelten sie rund 5000 Kilometer bis zum Kap Finisterre in Spanien. Schon damals war ihnen klar, dass sie einen Teil des Weges noch einmal zu Fuß gehen wollten. Ein Jahr später setzten sie dieses Vorhaben in die Tat um und machten sich auf den Camino Francés, den klassischen Jakobsweg (wir berichteten).

Spenden für Tafel in Kaufbeuren und Wünschewagen

Um ihre Erlebnisse mit anderen zu teilen, dokumentieren Heidi und Reiner Strassmeier ihre Reisen in Film- und Bildervorträgen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Tafel in Kaufbeuren und den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes sind willkommen. Die Termine für die Vorträge sind Donnerstag, 6. März, in der Volkshochschule Kaufbeuren von 19 bis 21 Uhr, Anmeldung unter www.vhs-kaufbeuren.de oder Telefon 08341/999690, sowie Donnerstag, 3. April, beim ADFC-Radlerstammtisch im Gasthof Belfort, 19 bis 21 Uhr.