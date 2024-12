Handballer wollen mehr als nur Achtungserfolge

Letztes Spiel für die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz in diesem Kalenderjahr: Die Erste Männermannschaft muss in der Bezirksoberliga bei der HSG Gröbenzell-Olching antreten.

SG Kaufbeuren/Neugablonz ist nur Außenseiter

Wohl wieder nur die Außenseiterrolle nehmen die Mannen um Kapitän Roman Haggenmüller an diesem Samstag bei ihrer Partie in Gröbenzell ein. Gastgeber ist der Tabellensechste HSG Gröbenzell-Olching, der mit 10:8 Punkten aus neun Spielen ein leicht positives Punktekonto aufweist und auf einem zumindest vorläufig gesicherten Mittelfeldplatz steht: Auf die Plätze vier und fünf sind es auch nur zwei Zähler. Also schielen die Gröbenzeller weiter nach oben.

In der Bezirksliga ist es unten eng

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz dagegen muss sich nach unten orientieren. Jeder Punkt, den sie machen kann, ist für die Lage am unteren Ende der Bezirksoberliga entscheidend. Denn dort sind alle Mannschaften eng zusammen – und haben noch alle Chancen, die Klasse zu halten. Die zweite Hälfte im Spiel der SG gegen Würm-Mitte hat viele positiv gestimmt. Jetzt muss das die Mannschaft „nur“ konservieren und auch auswärts und über die komplette Spielzeit diese Leistung bringen. Dann ist sicher mehr drin als immer nur Achtungserfolge und knappe Niederlagen. Das Team jedenfalls will zum Jahresabschluss noch mal alles geben und mit einer Überraschung wieder heimkommen.

Die weibliche B-Jugend der SG muss zum SC Weßling. Beide Mannschaften haben bis dato zwei Pluspunkte und stehen in der Tabelle auf den Rängen 7 (SG) und 8 (SCW). Die besseren Karten in diesem Spiel sollten allerdings die Wertachstädterinnen haben – und beide Zähler einfahren. Die D-Jugendmannschaften sind in Dietmannsried in der Bezirksklasse und in Fürstenfeldbruck in der Bezirksliga an diesem Samstag im Einsatz.

„Full House“ in der Neugablonzer Turnhalle

Und am Sonntag ist wieder „Full House“ in der Neugablonzer Sporthalle angesagt. Ab 10 Uhr zeigt dieses Mal die E-Jugend ihr Können. Anfänger und Fortgeschrittene treffen auf Buchloe, Mindelheim und Biessenhofen/Marktoberdorf. Alle Vereine haben mindestens zwei Teams gemeldet, sodass bis 16 Uhr die Halle in den Händen der Jugend ist.

Da es das letzte Handball-Event dieses Jahr in eigener Halle ist, ist es eine gute Gelegenheit für alle Fans und Interessierte, bei Kaffee und Kuchen noch mal vorbeizuschauen.