Christbaum-Spender in Kaufbeuren gesucht

In der Kaufbeurer Innenstadt wird es langsam weihnachtlich. Dafür fehlt allerdings noch etwas Wichtiges: die Christbäume. Bislang waren die Bäume, die unter anderem den Kirchplatz vor St. Martin und den Obstmarkt schmückten, immer Spenden von Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürgern. Auch in diesem Jahr sucht die Stadt deshalb noch nach Spenderinnen und Spendern, wie es in einer Mitteilung aus dem Kaufbeurer Rathaus heißt.

So groß sollten die gespendeten Christbäume sein

Die Weihnachtsbäume sollten zwischen 9 und 13 Meter hoch sein. Geeignet sind grüne Nadelbäume jeder Art, am liebsten Tannen oder Fichten mit möglichst regelmäßigem Wuchs und gleichmäßig verteilten Zweigen. Wenn ein Baum infrage kommt, übernimmt der Bauhof das Fällen. Deshalb ist es wichtig, dass der Standort gut zugänglich ist und mit einem Lkw erreicht werden kann.

Gesucht: Nadelbäume, die ohnehin weg sollten

Wer also einen Nadelbaum im Garten hat, der eventuell ohnehin entfernt werden sollte, kann so zur Weihnachtsstimmung in der Stadt beitragen. Daniel Göbel vom Bauhof freut sich über Rückmeldungen bis zum Freitag, 22. November, unter Telefon 08341/437-6831 oder per Mail an bauhof@kaufbeuren.de