Weihnachtsweg in der Kaufbeurer Altstadt beginnt – wer macht diesmal mit?

Die Kaufbeurer Altstadt wird ab Freitag, 29. November, erneut zur Kulisse für eine zauberhafte Weihnachtswelt. Unter dem diesjährigen Motto „Märchenhafte Weihnachten“ laden 19 liebevoll dekorierte Schaufenster Jung und Alt zu einem stimmungsvollen Rundgang ein. Mit viel Kreativität und Engagement haben Kindergärten, Schulen und andere Institutionen fantasievolle Szenen gestaltet, die die Magie der Weihnachtszeit widerspiegeln sollen.

Winterspaziergang durch Kaufbeuren mit Rätselspaß

Die teilnehmenden Einzelhändler stellen ihre Schaufenster für die märchenhaften Szenen bereit. Jedes Fenster ist nummeriert und mit dem Schriftzug „Kaufbeurer Weihnachtsweg“ gekennzeichnet, sodass Besucher dem Rundgang leicht folgen können. Dabei gibt es nicht nur etwas fürs Auge: In jedem Fenster ist eine Quizfrage versteckt. Die Anfangsbuchstaben der Lösungen ergeben, in der richtigen Reihenfolge, einen 19 Buchstaben langen Satz – das Weihnachtswort.

Märchenhaftes Programm bis Januar

Bis zum 6. Januar können Besucher mit der richtigen Lösung in der Tourist-Information in der Kaiser-Max-Straße ein kleines Weihnachtsgeschenk abholen. Die Idee hinter dem Weihnachtsweg ist so simpel wie wirkungsvoll: Gemeinsam gestalten Schulen und Kindergärten mit Schere, Kleber und viel Fantasie die festliche Atmosphäre der Stadt.

Unterstützt wird das Projekt von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing und der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren, Auszubildende haben es organisiert. Flyer mit Informationen zu den teilnehmenden Geschäften und Institutionen sind in der Tourist-Information erhältlich und auch online verfügbar. QR-Codes in den Schaufenstern erleichtern den Zugang zum Rundgang.

