Nach Einigung im Asylstreit: So ist die Stimmung in Westendorf

Knapp 100 Westendorfer haben sich am Mittwochabend auf dem Gelände des Wertstoffhofes versammelt – trotz der Kälte. Was sie auf die Straße getrieben hat, war die Ankündigung von Bürgermeister Fritz Obermaier, an diesem Abend den Stand der Dinge bezüglich der Flüchtlingsunterbringung in Westendorf bekannt zu geben. „In Westendorf wird keine Containerunterkunft für Geflüchtete gebaut“, lautete Obermaiers zentrale Nachricht. Diese wurde von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern mit Applaus aufgenommen. Wie berichtet, haben die Gemeinde und das Landratsamt Ostallgäu ihren langwierigen Rechtsstreit um die geplante Unterkunft außergerichtlich beigelegt.

Katharina Gsöll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fritz Obermaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis