Ringen: Ein Quintett auf Titeljagd

Der Bayerische Ringer-Verband (BRV) hat für die nationalen Titelkämpfe in Werdau (Sachsen) auch Athleten des TSV Westendorf nominiert. Im 19-köpfigen Kader der Altersklasse U17 sind die Freistiler Samuel und Jakob Völk, Maxim Kremer sowie die Brüder Shailo und Diego Ulm.

Trainer Matthias Einsle mit doppelter Aufgabe

Während der BRV für die Meisterschaften im griechisch-römischen Stil keinen Westendorfer in Reilingen (Württemberg) auf die Matten schickt, sind es im rund 400 Kilometer entfernten Werdau fünf TSV-Ringer. Westendorfs Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle fungiert am langen Wochenende in Sachsen als Landestrainer.

Jakob und Samuel Völk können Medaillen holen

Für Einsle gehört Jakob Völk zum Favoritenkreis: „Ich rechne mir da schon eine Medaille aus.“ Aber Einsle weiß, dass für einen Sprung aufs Podest vieles passen muss. Jakob Völk hat beim Kadettenturnier den zweiten Rang belegt und sich auch für den Lehrgang in der Sportschule Oberhaching empfohlen. Im leichtesten Limit bis 42 Kilo ist für Samuel Völk bei nur drei weiteren Gegnern die Medaille zum Greifen nahe.

Shailo und Diego Ulm haben auch Chancen

Vor einer schweren Aufgabe steht dagegen Maxim Kremer (55 kg). Es ist sein erstes Jahr im Kadettenbereich, aber er hat sich gut entwickelt. „Für ihn gilt es, Erfahrung zu sammeln und viel dazulernen“, betont Einsle. Er traut aber den Ulm-Brüdern eine Überraschung zu. Während Shailo bis 60 Kilo antritt, muss Diego bis 65 Kilo ran. „Beide haben die Qualität vorne mitzuringen. Inwieweit es schon für Medaillen reicht, wird sich zeigen. Auch die Auslosung ist entscheidend“, erklärt Einsle. Die deutsche Einzelmeisterschaft gibt es auch online: www.turniere.sachsenringer.de.