Wie lange kann ich in Kaufbeuren feiern, wenn ich mit dem Bus nach Hause fahren möchte?

Wie kommen wir heim? Die Frage kommt dem einen oder der anderen sicher bekannt vor, die es am Wochenende zu Bar-, Club-, oder Veranstaltungsbesuchen ins Kaufbeurer Zentrum zieht. Sie ist nicht leicht zu klären, wenn sich kein freiwilliger Fahrer findet und der Heimweg zu Fuß zu weit ist. Um die Möglichkeiten mit Bussen auszuloten, haben wir einen Blick ins Fahrplanheft der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal geworfen.

Darum fährt in Kaufbeuren kein Nachtbus

Einen Nachtbus, wie er in Kempten verkehrt, gibt es in Kaufbeuren nicht. „Das haben wir schon mal ausprobiert, aber schnell aufgehört, weil die Nachfrage zu gering war“, sagt Kirchweihtal-Geschäftsführer Michael Bechteler. Für ihn müsse ein Angebot sowohl finanzierbar sein als auch genutzt werden – beides sei nicht der Fall gewesen. Wer für späte Fahrten dennoch den ÖPNV nutzen möchte, hat zusammengefasst drei Optionen: früh aufbrechen, die Nacht durchmachen oder die Fahrt frühzeitig planen und ein Anruf-Sammel-Taxi, kurz: AST, vorbestellen.

Bis wann fahren Linienbusse in Kaufbeuren?

Zugegeben: Für den Besuch in der Kneipe sind die Abfahrtszeiten eher unpassend. In Richtung Neugablonz kann man mit der Linie 11/12/13 freitags wie samstags spätestens um 20.45 Uhr am Plärrer in den Bus steigen. Um in den Haken, nach Oberbeuren oder Hirschzell zu kommen, muss man sich schon zwischen 17.45 und 18.15 Uhr am Busbahnhof einfinden. Ähnlich verhält es sich auf den Linien im Umland: Nach Irsee fährt der letzte Bus laut Fahrplan um 18.45 Uhr ab, den 58er nach Mauerstetten, Stöttwang und Kaltental muss man um 18.20 Uhr erwischen.

Welche Anruf-Sammel-Taxis kann ich nutzen und wie buche ich diese?

Die Lücken im Fahrplan ergänzt laut Bechteler das AST, „das auf verschiedenen Linien angeboten wird.“ Diese sind im Fahrplan zu erkennen am Taxi-Symbol. Wer eine AST-Verbindung nutzen will, muss die Fahrt mindestens 60 Minuten vor Abfahrt anmelden unter der Telefonnummer 08341/438606-0 oder per App. Fahrten vor 10 Uhr sowie Fahrten an Sonn- und Feiertagen sind am Vortag bis spätestens 17.30 Uhr, am Samstag bis 14 Uhr, anzumelden. Es gelten nicht die Bustarife, sondern Preise nach Waben, in die Ortschaften eingeteilt sind. Mit etwas Planung kann man mit dem AST etwa bis 23.45 Uhr auf der Linie 11 vom Plärrer aus nach Hause fahren.

Ab wann fahren wieder Busse?

Für ausdauernde Nachtschwärmer kommen vielleicht auch die ersten Busse des neuen Tages infrage: Am Wochenende beginnen die Fahrten ab 6.40 Uhr auf der Linie 11 Richtung Neugablonz, wer nach Oberbeuren will, müsste bis 8.45 Uhr durchhalten. Alle Verbindungen sind dem Fahrplan unter www.vg-kirchweihtal.de zu entnehmen.