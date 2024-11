Seit Freitag waren knapp 500 Vodafone-Kunden in Kempten von Fernsehempfang und Internet abgeschnitten. Betroffene Nutzer wohnen in der Haggenmüllerstraße und in der Gerberstraße/Theaterstraße. Störungen im Glasfasernetz waren dem Unternehmen zufolge der Auslöser.

