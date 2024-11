Kopiert ein chinesischer Hersteller Name und Logo von Abt Sportsline?

„Spinne ich, oder was?“ Das fragt sich Daniel Abt, als er auf der Sema Show in Las Vegas, einer der weltweit größten Messen der Auto- und Tuningbranche, einen chinesischen Hersteller unter die Lupe nimmt. An dem Stand, der Sport-Felgen präsentiert, steht der Name „ABC Sportline“. Auch das Design des Logos ähnelt dem der Kemptener Firma „ABT Sportsline“, die Daniel Abt mit seiner Familie führt.

