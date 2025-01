Der Abwasserverband geht mit Modellprojekt neue Wege

Während andere Planungen zur Produktion von Wasserstoff zu den Akten gelegt wurden, hält der Abwasserverband (AVKE) an seinem Projekt fest. Ziel ist ein Energiepark am Standort des Gruppenklärwerks in Schlatt mit neuen Blockheizkraftwerken, H 2 -Tankstellen und Stromspeicher. 18,5 Millionen Euro werden insgesamt investiert. Die Abwassergebühren blieben indes konstant, hieß es in der jüngsten Verbandsversammlung.

