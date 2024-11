Riesige Nachfrage: Darum ist „Advent im Allgäu“ so erfolgreich

Erneut ist die Nachfrage nach Karten riesig. Der „Advent im Allgäu“ entfaltet auch beim 50. Mal noch große Attraktivität. Das Stadttheater Kempten wird an diesem Samstagnachmittag (30. November) ausverkauft sein, wenn mit alpenländischer Volksmusik die besinnlichen Wochen vor Weihnachten eingeläutet werden. Auf der Bühne steht ein Ensemble im Zentrum, das von Anfang an dabei war: die Kerber-Familie aus Oberstaufen. Die vor zwei Jahren gestorbene Volksmusikerin Jutta Kerber hat das Konzertformat vor 50 Jahren gemeinsam mit dem Allgäuer Zeitungsverlag aus der Taufe gehoben, wobei der Erlös immer an die Kartei der Not floss, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Jetzt wird das Jubiläum gefeiert, und nach wie vor sind die drei Kerber-Söhne Martin, Andreas und Markus dabei.

Klaus-Peter Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Advent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis