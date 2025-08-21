So stellen sich Planer die Zukunft der Allgäuhalle vor - und ihres Umfelds

Wenn ein großer Zirkus in Kempten gastiert – wie aktuell Krone – ist das Umfeld der Allgäuhalle oft erste Wahl. Flohmärkte sind dort ebenfalls fest etabliert. Seit einigen Jahren ist die Kulturwirtschaft Ort für Konzerte, Vorträge, Begegnungen aller Art. Nach dem Wegzug der Allgäuer Herdebuchgesellschaft und dem Ende der Viehversteigerungen tut sich entlang der Achse vom Bahnhof bis ins Zentrum ein spannendes Areal auf. „Für die Entwicklung der Stadt von hohem Wert“, attestieren Planer wie die Fachleute des Büros “Modul5“ aus Wien. Dessen Gesellschafter Josef Lueger stellte kürzlich in städtischen Gremien vor, welche Ideen und Visionen in Workshops entstanden sind. Der Kernpunkt: Fix is nix.
Allgäuhalle in Kempten
