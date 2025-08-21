Icon Menü
Wie sich Planer die Zukunft der Allgäuhalle und ihres Umfelds vorstellen

Allgäuhalle in Kempten

So stellen sich Planer die Zukunft der Allgäuhalle vor - und ihres Umfelds

Für die Allgäuhalle und die Freiflächen gibt es viele Ideen, die in Workshops entstanden sind. Wie verschiedene Bereiche das Gelände mit Leben füllen sollen.
Von Jochen Sentner
    Allgäuhalle, Kälberhalle und die Freiflächen drum herum sollen ein urbanes Experimentierfeld in Kempten werden.
    Allgäuhalle, Kälberhalle und die Freiflächen drum herum sollen ein urbanes Experimentierfeld in Kempten werden.

    Wenn ein großer Zirkus in Kempten gastiert – wie aktuell Krone – ist das Umfeld der Allgäuhalle oft erste Wahl. Flohmärkte sind dort ebenfalls fest etabliert. Seit einigen Jahren ist die Kulturwirtschaft Ort für Konzerte, Vorträge, Begegnungen aller Art. Nach dem Wegzug der Allgäuer Herdebuchgesellschaft und dem Ende der Viehversteigerungen tut sich entlang der Achse vom Bahnhof bis ins Zentrum ein spannendes Areal auf. „Für die Entwicklung der Stadt von hohem Wert“, attestieren Planer wie die Fachleute des Büros “Modul5“ aus Wien. Dessen Gesellschafter Josef Lueger stellte kürzlich in städtischen Gremien vor, welche Ideen und Visionen in Workshops entstanden sind. Der Kernpunkt: Fix is nix.

