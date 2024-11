Angespannte Finanzen in Kempten: Die Personalkosten steigen unaufhörlich

1296 Beschäftigte führt die Stadt in ihren Lohn- und Gehaltslisten. Im September lag der Wert damit etwa auf Vorjahresniveau. Die Kosten gehen dagegen unaufhörlich in die Höhe: von 72 Millionen Euro im Jahr 2023 auf erwartete 78 Millionen 2024. 2025 wird erneut eine Steigerung auf 82 Millionen vorhergesagt. Inflationsausgleichsprämien, Tariferhöhungen und zusätzliche Stellen seien die Auslöser, heißt es aus der Verwaltung. In Zeiten extrem klammer Kassen werden dazu kritische Stimmen laut, durchaus auch vonseiten der Kommunalpolitik. Stadträtinnen und -räte bekamen kürzlich den Ball energisch zurückgespielt.

