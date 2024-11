Grüße aus dem Paradies: Die Kunst von Maria Farkas und Magdalena Willems-Pisarek

„Krümel vom Paradies“ haben die Malerinnen Maria Farkas und Magdalena Willems-Pisarek in ihrer gemeinsamen Ausstellung im

Kemptener Kunstkabinett aufgesammelt. Für die 89-jährige Hausherrin und Leiterin des Kunstkabinetts, Maria Farkas, sind diese Krümel Schönheiten, auf die ihre Kunst hinweisen möchte. „In meinen Bildern will ich einfach sagen: Schau, wie schön! Eigentlich ganz simpel“, sagt die Künstlerin. Für Magdalena Willems-Pisarek, die in Wertach lebt, sind Krümel zunächst trocken und hart und müssen erst aufgeweicht und durch Malerei genießbar gemacht werden.

Gruß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stillleben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis