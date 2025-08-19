Icon Menü
B19 bei Waltenhofen: Campingbett liegt auf der Straße – und verursacht Unfall

B19 bei Waltenhofen

Kurioser Unfall auf der B19: Auto kollidiert mit Campingbett

Eine Autofahrerin kann einem Campingbett auf der B19 bei Waltenhofen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihr Auto ist nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig.
Von Kevin Bury
    • |
    • |
    • |
    Am späten Montagabend kann eine Autofahrerin einem Campingbett auf der B19 nicht mehr rechtzeitig ausweichen.
    Am späten Montagabend kann eine Autofahrerin einem Campingbett auf der B19 nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Wegen eines Campingbettes ist es bei Waltenhofen am Montag (18. August) zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor wohl ein noch unbekannter Autofahrer das Feldbett auf dem linken Fahrstreifen der B19.

    Gegen 21.20 Uhr konnte eine Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Oberstdorf unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Gegenstand.

    Autofahrerin überfährt Campingbett – Auto stark beschädigt

    Laut Polizeibericht wurde die Front ihres Autos dabei derart beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

    Wer das Bett auf der B19 verloren hat, soll sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten melden. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0831) 9909-2050 entgegen.

    Alle Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.

