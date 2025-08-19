Kurioser Unfall auf der B19: Auto kollidiert mit Campingbett

Wegen eines Campingbettes ist es bei Waltenhofen am Montag (18. August) zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor wohl ein noch unbekannter Autofahrer das Feldbett auf dem linken Fahrstreifen der B19.

Gegen 21.20 Uhr konnte eine Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Oberstdorf unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Gegenstand.

Autofahrerin überfährt Campingbett – Auto stark beschädigt

Laut Polizeibericht wurde die Front ihres Autos dabei derart beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Wer das Bett auf der B19 verloren hat, soll sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten melden. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0831) 9909-2050 entgegen.

