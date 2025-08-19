Auto kracht in Lustenau gegen Schranke und Supermarkt-Schild: Vier Verletzte

Ein Autofahrer ist in der Nacht von Montag, 18.8., auf Dienstag, 19.8.2025, gegen eine Schrankenanlage und das Geschäftsschild eines Supermarktes in Lustenau (Vorarlberg) geprallt. Der Mann und seine vier Insassen wurden dabei verletzt und mussten in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Unfall in Lustenau: Autofahrer verliert Kontrolle

Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer kurz nach Mitternacht auf der Reichsstraße (L203) in Lustenau vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und prallte anschließend gegen eine Schrankenanlage sowie das Geschäftsschild eines Supermarktes.

Verkehrsunfall in Vorarlberg: Vier Verletzte

Dabei verletzten sich alle vier Insassen des Fahrzeugs und mussten zur weiteren Untersuchung in die Krankenhäuser Dornbirn und Hohenems gebracht werden. Der Unfall verursachte erheblichen Sachschaden am Pkw und an der betroffenen Infrastruktur. Die Beamten führten einen Alkoholtest beim Fahrer durch, der negativ ausfiel.

Insgesamt waren zwei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes, acht Kräfte der Ortsfeuerwehr Lustenau und eine Polizeistreife im Einsatz.

Weitere Nachrichten aus Vorarlberg und Österreich lesen Sie hier.