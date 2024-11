Tipps zum Schutz vor Betrügern So geht es Senioren im Oberallgäu, die Opfer von „falschen Pflegekräften“ wurden

Als Pfleger getarnt drangen Kriminelle in ambulante Wohnkomplexe in Wiggensbach und Durach ein. An Merkmalen und Vorgehen können Senioren die Betrüger erkennen.