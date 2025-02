Beeinflussen Wahlplakate, wen wir wählen?

Laternen, Bäume, Werbetafeln - überall, wo Wahlplakate angebracht werden dürfen, hängen aktuell gleich mehrere von unterschiedlichen Parteien. Auf den Plakaten stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die am Sonntag zur Bundestagswahl antreten. Aber beeinflussen Wahlplakate tatsächlich, wen die Kemptenerinnen und Kemptener wählen?

Tobias Nefzger aus Kempten macht seine Wahlentscheidung nicht von Wahlplakaten abhängig: „Ich informiere mich übers Fernsehen, die Wahlarena oder über die Wahlprogramme.“ Wer dort schlüssige Argumente liefert und Fragen konkret beantwortet, überzeugt den 35-Jährigen. Allerdings seien die Plakate hilfreich, um die lokalen Direktkandidaten kennenzulernen, denen im Fernsehen keine Bühne geboten wird. Dadurch könne Nefzger ihnen ein Gesicht und einen Namen zuordnen.

„Ich könnte meist gar nicht sagen, was auf einzelnen Plakaten draufsteht.“

Katharina möchte ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen. Sie fährt an den Wahlplakaten am Straßenrand meist vorbei, ohne ihnen viel Beachtung zu schenken: „Ich kenne die Menschen auf den Plakaten ohnehin und ich weiß, wer wofür steht. Aber das weiß ich nicht vom Wahlplakat.“ Trotzdem findet die 45-Jährige gut, dass die Plakate auf die Bundestagswahl aufmerksam machen: „Wenn es nur einen dazu bewegt, wählen zu gehen, dann ist schon was gewonnen.“

Karina Pfeiffle fallen Wahlplakate besonders in der Bahnhofsstraße auf, wenn sie dort als Fußgängerin unterwegs ist. Vor allem die Plakate der Parteien, die die 22-Jährige nicht wählen wird, lese sie sich genauer durch: „Die regen mich einfach auf und dann schaue ich genauer hin.“ Aber ihre Wahlentscheidung beeinflussen die Plakate nicht: „Ich entscheide nach Inhalten, wen ich wähle. Ich könnte meist gar nicht sagen, was auf einzelnen Plakaten draufsteht.“

Plakate sind eine gute Möglichkeit, sich ins Blickfeld der Leute zu drängen Prof. Dr. Uwe Stratmann

Das bringen Wahlplakate den Parteien und Wählern

Doch Wahlplakate hätten dennoch ihre Berechtigung erklärt, Prof. Dr. Uwe Stratmann, der Marketing an der Hochschule Kempten lehrt. Vor allem die Kleinstparteien könnten über Wahlplakate auf sich aufmerksam machen, sagt Stratmann: „Nach denen sucht niemand konkret. Plakate sind eine gute Möglichkeit, um sich ins Blickfeld der Leute zu drängen.“

Die regelrechte Flut an Wahlplakaten führt laut Stratmann jedoch dazu, dass Wählerinnen und Wähler sie mit der Zeit ausblenden. Allerdings könnten Plakate unentschlossene oder wenig informierte Wählende unterbewusst beeinflussen: „Irgendwas bleibt trotzdem hängen. Und das entscheidet dann vielleicht darüber, wo wir unser Kreuzchen setzen.“ Dass Wahlplakate Stammwähler umstimmen können, hält Stratmann jedoch für sehr unwahrscheinlich.