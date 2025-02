Kurz vor der Bundestagswahl brennt ein Wahlplakat in Lindau

Am Dienstagabend hat in Lindau ein Wahlplakat gebrannt. Gegen 21 Uhr informierte die Leitstelle die Beamten in Lindau, dass ein Wahlplakat in der Bayerstraße brennt. Als die Streife am Ziel ankam, war kein Feuer mehr vorhanden. Die zusätzlich ausgerückte Feuerwehr durfte wieder zurück in ihre Wache.

Der Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen können sich bei der Inspektion unter der Telefonnummer 08382/9100 melden.

Nicht der erste Fall von Sachbeschädigung an Wahlplakaten im Allgäu

Bereits im Januar wurden in Buchloe mehrere Wahlplakate zerstört. In Marktoberdorf wurde sogar eine Plakatwand bei einer nächtlichen Tour der Zerstörung umgeworfen. Und in Lindenberg wurden nicht nur Wahlplakate gestohlen, auch die ehrenamtlichen Helfer, die gemeinsam über Parteigrenzen hinweg plakatierten, wurden angegriffen.