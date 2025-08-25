Icon Menü
Das Badeverbot im Naturbad Bärenloh (Altusried) bleibt bestehen

Allgäuer Freibäder

Fäkalkeime: In diesem Oberallgäuer Naturbad bleibt Baden verboten

Proben haben in dem Oberallgäuer Naturbad deutlich erhöhte Werte von Fäkalkeimen ergeben. Wie geht es weiter?
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Proben haben ergeben: Im Naturbad Bärenloh bei Rungatshofen (Altusried) befinden sich zu viele Fäkalkeime.
    Im Naturbad Bärenloh bei Rungatshofen (Altusried) darf weiterhin nicht gebadet werden. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage der Redaktion mit. Der Grund sind Verunreinigungen, die erstmals Mitte des Monats festgestellt wurden.

