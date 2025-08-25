Fäkalkeime: In diesem Oberallgäuer Naturbad bleibt Baden verboten

Im Naturbad Bärenloh bei Rungatshofen (Altusried) darf weiterhin nicht gebadet werden. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage der Redaktion mit. Der Grund sind Verunreinigungen, die erstmals Mitte des Monats festgestellt wurden.
Allgäuer Freibäder
Im Naturbad Bärenloh bei Rungatshofen (Altusried) darf weiterhin nicht gebadet werden. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage der Redaktion mit. Der Grund sind Verunreinigungen, die erstmals Mitte des Monats festgestellt wurden.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden