Der Marstall kann nun doch Ausstellungshalle bleiben

Zwischen Hoffen und Bangen schwankten in den vergangenen Wochen die Verantwortlichen im Kemptener Kulturamt – und vermutlich auch viele Museumsfreunde. Denn es war unklar, ob das wichtigste Gebäude für Sonderausstellungen in der Stadt weiterhin genutzt werden kann. Der Marstall, so mussten überraschte Verwaltungsleute wie Stadtpolitiker vor einigen Monaten erfahren, könne vorerst nicht mehr genutzt werden, weil bei Brand die Rettung der Besuchenden nicht gewährleistet war. Und ob angesichts einer klammen Stadtkasse genügend Geld da sein würde für eine Ertüchtigung war ebenso fraglich.

