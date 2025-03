Musikkapelle Ottacker überrascht scheidenden Dirigenten mit neuer Polka

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Ottacker im Gasthof Hirsch in Sulzberg stand etwas Besonderes auf dem Programm: Manfred Briechle übergab nach 26 Jahren als Ester Dirigent den Stab an Matthias Lutz aus Stiefenhofen weiter. In diesem Sinne nahm die Blaskapelle ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Reise durch die Höhepunkte der vergangenen 26 Jahre mit. Sie eröffnete den Abend mit dem Konzertmarsch „Semper Iuvenalis“.

Im ersten Teil des Konzerts zeigten die Musikanten auf der Bühne vor allem die Vielfalt der traditionellen Blasmusik. Neben der Polka „Fröhliche Jugend“ und der gefühlvollen Melodie von „Power of Love“, begeisterten die Solisten Markus Waltner und Josef Steidle das Publikum mit dem Stück „Trompetensterne“. Anschließend erfolgten die Ehrungen und die Verabschiedungen von Manfred Briechle und des Zweiten Dirigenten, Michael Sontheim, dessen Amt künftig Max Spiß übernimmt. Den scheidenden Dirigenten Briechle überraschte die Musikkapelle mit der Polka „Lebenserinnerung“. Der Trompeter Markus Waltner hatte sie eigens dafür komponiert und Briechle gewidmet.

Zum letzten Mal am Dirigentenpult der Musikkapelle Ottacker: Manfred Briechle. Foto: Eddi Nothelfer

Den ersten Teil des Konzerts schloss der Marsch „Füreinander da“ ab. Nach der Pause eröffnete die Kapelle mit dem schwungvollen Stück „On Fire“. Als letztes Stück seiner Amtszeit dirigierte Manfred Briechle die „Glenn-Miller Parade“, die mit bekannten Melodien wie „Moonlight Serenade“ und „In the Mood“ überzeugte. Anschließend gab Briechle den Dirigentenstab an Matthias Lutz weiter, den Kapellen-Vorsitzer Stefan Spiß kurz vorstellte.

Der neue Dirigent Matthias Lutz leitete den letzten Teil des Konzerts der Musikkapelle Ottacker. Foto: Eddi Nothelfer

Die beiden Konzertmoderatoren Lukas Spiß und Carolin Günther stimmten daraufhin das Publikum auf eine gefährliche, aber wunderschöne Bergtour mit dem Stück „Eiger“ ein. Mit der Polka „Aufwind“ und den flotten spanischen Klängen von „Alcazar“ konnte der neue Erste Dirigent Matthias Lutz den Abend gelungen abschließen. Die Kapelle verabschiedete sich mit der Polka „Ferdinand“, dirigiert vom neuen Zweiten Dirigenten Max Spiß, und rundete mit dem „Marsch der Titanen“ das kurzweilige Konzert ab.