Millionen-Projekte starten jetzt: Durach investiert nach langer Diskussion in Sport und Kinderhaus

„Dass sich Maßnahmen nach hinten verschoben haben, zeigt sich jetzt“, erklärt Durachs Kämmerin Sigrid Tausend mit Blick auf die Finanzen. Die lange angestrebte Verlegung der Tennisplätze mit neuem Vereinsheim, der Bau des Kinderhauses St. Theresia und die Kanalsanierung sorgen heuer für Investitionen in Millionenhöhe. Die Kommune plant deshalb, einen Kredit in Höhe von sieben Millionen Euro aufzunehmen. Doch hofft ihn nicht zu brauchen, wie Richard Wucherer (CSU) im Gemeinderat klar macht: „Der Ausblick versetzt in Angst und Schrecken. Aber ich gehe davon aus, dass wir wie immer gut wirtschaften und dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt.“

