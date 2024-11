Unbekannte stehlen elektronische Anzeigetafel in Durach

Bereits am Montag haben Unbekannte eine fest verankerte Geschwindigkeitsanzeigetafel in Durach (Kreis Oberallgäu) gestohlen. Laut Polizei bauten sie das elektronische Schild, das in der Füssener Straße installiert war, ab. Sie hinterließen nur die dazugehörigen Solarmodule und die Batterie.

Diebstahl in Durach: Polizei sucht nach Zeugen

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831/99090.

