Unbekannter Mann klingelt bei Frau und beleidigt sie scheinbar grundlos

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend an der Haustür eine Frau aus Durach geklingelt und sie, nachdem sie geöffnet hatte, mehrfach beleidigt. Die Frau erstattete am Tag darauf Anzeige wegen Beleidigung bei der Polizei Kempten. Der Polizei sagte die Frau, sie kenne besagten Mann nicht.

