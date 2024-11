Edeka und Lidl erweitern in Kempten - aber klappt das mit dem Verkehr?

Einkaufen an der Ecke Lindauer Straße und Am Göhlenbach soll attraktiver werden. Edeka will den bestehenden Markt abreißen und durch einen größeren Neubau mit Tiefgarage ersetzen. Lidl hat ebenfalls vor, zu erweitern und plant einen Anbau. Ein Getränkemarkt und ein Backshop sollen ebenfalls auf dem Gelände unterkommen. Allerdings gibt es in den Stoßzeiten jetzt schon knifflige Situationen bei Zu- und Abfahrt.

