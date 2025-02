Am ehemaligen Kreiskrankenhaus sind die Planer am Werk - wann kommen die Wohnungen?

Wohnungsbau, Denkmalpflege, Stadtbild - alles Themen, die in Kempten die Menschen beschäftigen. In den Diskussionen immer wieder ein Punkt: das ehemalige Kreiskrankenhaus. 2013 hat die Millenium Development AG den Kopfbau an der Memminger Straße erworben. Für Außenstehende hat sich seither nicht viel getan am Gebäude, das Mitte des 19. Jahrhunderts entstand. Im Hintergrund sei der Investor allerdings aktiv, heißt es aus der Unternehmenszentrale.

