Alte Bekannte übernehmen die Kemptener Kornhaus-Küche

Ende September lief die Bewerbungsfrist aus zur Verpachtung der Kornhaus-Gastronomie. Seitdem kursierten verschiedene Namen in der Stadt als potenzielle Betreiber. Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am Montag bestätigt, was so mancher Spatz bereits vom Dach gepfiffen hat. Bekannte Unternehmer aus Kempten haben den Zuschlag bekommen: Claudio Parrinello und Bernhard Hagspiel haben mit ihren Ehefrauen Tina Parrinello und Janine Hagspiel eine eigene Gesellschaft für den gastronomischen Betrieb des Kornhauses gegründet.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kornhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis