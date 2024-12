Kein neues Gebäude Am Mühlbach: Energieunternehmen zieht Pläne zurück

Die Firma Heel Energie aus Wiggensbach wollte auf einer freien Fläche beim Gewerbegebiet Am Mühlbach ein neues Gebäude errichten. Nun teilte das Unternehmen mit, diesen Plan nicht länger zu verfolgen. Daher hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Verfahren eingestellt, in dem er die baurechtlichen Voraussetzungen für den Neubau schaffen wollte. Die für die Gemeinde entstandenen Kosten trägt das Energieunternehmen.

Bürgermeister Thomas Eigstler bedauert, dass die Firma sich nun doch nicht in Wiggensbach vergrößert: „So ein boomendes Gewerbe hätten wir natürlich gerne im Ort gehabt.“ Er akzeptiere jedoch die Entscheidung des Unternehmens für einen anderen Standort. Laut Geschäftsführer Markus Heel sei der Preis für das Grundstück letztlich zu hoch gewesen: „Wir haben jetzt eine Alternative im südlichen Allgäu gefunden.“

Grüne Wiese statt neuem Gebäude

Die Pläne für den Bau eines neuen Gebäudes für Heel wurden bereits vor zwei Jahren bekannt. Auf einer freien Fläche beim Gewerbegebiet Am Mühlbach in Wiggensbach sollte das neue Gebäude entstehen. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Wohnsiedlung. Dortige Anwohner hatten im April dieses Jahres die Baupläne kritisiert. Sie befürchteten, das Gebäude könne zu hoch werden und zu nah an der Wohnsiedlung entstehen.

Jetzt dürfte es die Nachbarn überraschen, dass Heel Energie Am Mühlbach doch kein neues Gebäude errichtet, sagt Eigstler: „Die werden froh sein“. Bislang gebe es keine anderweitigen Pläne für die freie Fläche. Die grüne Wiese solle auch künftig erst einmal bleiben.