Hier finden in den kommenden Wochen in Kempten und im Oberallgäu Faschingsbälle statt

Gemeinsam bunt verkleidet übers Parkett tanzen, bei den Auftritten von Guggenmusik und Tanzgarde mitklatschen und Hästräger als Hexen und Geister bestaunen: Bei diesen Faschingsveranstaltungen in Kempten und im Oberallgäu kommen Närrinnen und Narren auf ihre Kosten. Eine Auswahl.

Schlagerstars treten beim Cometsball in Kempten auf

Kempten: Tausende kostümierte Gäste strömen jedes Jahr zum Cometsball in die Big Box Allgäu. Heuer stehen am Freitag, 28. Februar, ab 20 Uhr die Partyschlagersänger Honk und Julian Sommer sowie die Allgäuer Band „Die Lamas“ auf der Bühne, auch DJ Chef Curry, DJ Chris Mega und DJ Twenty B sorgen für Stimmung.

Gemütlicher, aber ebenso unterhaltsam geht es beim Faschingsball am Donnerstag, 27. Februar, ab 14 Uhr im Altstadthaus zu. Dort spielt Heppe Metz zum Tanz, außerdem tritt die Teeniegarde aus Ronsberg (Ostallgäu) auf.

Im Oberallgäu Mädleball feiern oder zur Narrensitzung gehen

Dietmannsried: In Dietmannsried lädt die örtliche Faschingsgilde zu den beliebten Narrensitzungen in die Festhalle ein. Diese finden am Freitag, 21. und 28. Februar, am Samstag, 22. Februar und 1. März, sowie am Montag, 3. März, je ab 19.30 Uhr statt. Am Sonntag, 23. Februar, startet die Gaudi bereits um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen Einlagen sowie Tanzauftritte. Am Dienstag, 4. März, findet ab 13.30 Uhr außerdem ein Faschingsball für Kinder und Familien statt.

Waltenhofen: Ob bei den Mädlebällen (ab 15. Januar immer mittwochs) oder beim Vereineball (28. Februar): Im Gasthaus Waldhäusle in Helen zwischen Waltenhofen und Hellengerst ist zur Faschingszeit wieder einiges geboten. Allgäuer Bands - darunter die Guggenmusik Reicholzried und die Hauchebätscher - sorgen für Unterhaltung, außerdem treten Tanzgruppen im Feststadl auf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Faschingsgarde in Oy-Mittelberg zeigt ihre Tänze

Oy-Mittelberg: Der Hofstaat des Faschingsvereins Oy zeigt bei drei Narrensitzungen am Freitag, 14. Februar, sowie am Samstag, 8. und 15. Februar, sein Programm. Auf der Bühne präsentieren sich an den Abenden jeweils Tanzgarde, Elferrat, Prinzenpaar und Hofnarr, auch über Show-Einlagen dürfen sich Besucherinnen und Besucher im Kurhaus freuen. Am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr findet außerdem eine Narrensitzung für Kinder statt und am Samstag, 1. März, lädt der Verein ab 20 Uhr zum Remmi-Demmi-Ball.

Buchenberg: Unter dem Motto „Wiener Opernball - alles außer Walzer“ findet am Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr der Buchenberger Faschingsball im Gasthof Sommerau statt. Dabei gibt es Auftritte von Musikkapelle, DJ Seppi, Faschingsgarde Ronsberg und Narrenzunft Buchenberg. Auch die Katholische Landjugend wird zur närrischen Zeit aktiv und lädt am Samstagabend, 11. Januar, zum „Schneggaball“ mit den Volxxrockern in den Pfarrsaal ein.