Absage des Kemptener Faschingsumzugs: Ehrenamtliche nicht alleine lassen

Die Absage von Kemptens einzigem Faschingsumzug hat viele Menschen in der Stadt enttäuscht und wütend gemacht. Wo noch im vergangenen Jahr Tausende feierten, wird es in diesem Jahr still bleiben. Zwar ist inzwischen der erste Zorn verraucht, doch die Diskussion über die hohen Sicherheitsauflagen geht weiter. Sind diese Anforderungen von Vereinen und anderen ehrenamtlichen Veranstaltern überhaupt noch zu stemmen? Sind weitere beliebte Veranstaltungen in der Stadt von Absagen bedroht?

