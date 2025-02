Die Allgäuer Festwoche 2025 wartet mit etlichen Neuerungen auf

Die Zeit von 9. bis 17. August 2025 haben viele Allgäuer in ihren Kalendern markiert. Dann ist wieder Festwoche in Kempten mit Bierzelten, Messe, Konzerten und Tausenden von Besuchern auf dem Gelände mitten in der Stadt. Ein halbes Jahr vorher sind bereits manche Neuerungen absehbar, die Planungen für die fünfte Jahreszeit sind längst im Gang. Im Werkausschuss wurden kürzlich erste Ergebnisse vorgestellt.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis