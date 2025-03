Indizien und ein fragwürdiger Zeuge reichen nicht

Dass der Angeklagte Kontakte ins Drogenmilieu hatte, steht vor dem Kemptener Schöffengericht fest. Es gibt Indizien, die den Vorwurf der Staatsanwaltschaft stützen, dass der 35-Jährige in zahlreichen Fällen Cannabis an einen Minderjährigen verkauft habe. Der Mann ist einschlägig vorbestraft, ihm droht ein längerer Aufenthalt im Gefängnis. Doch dazu kommt es nicht. Nach dem Urteil gibt‘s einen Kuss von der Partnerin. Hand in Hand schlendern beide über den Residenzplatz und strahlen mit der Sonne um die Wette. Das liegt an einem ehernen Rechtsgrundsatz.

