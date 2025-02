Horten-Haus in Kempten So süß könnte das Horten-Haus in Kempten künftig aussehen

Vier Kemptener Architekten gewinnen einen spaßigen Wettbewerb mit ernstem Hintergrund: Mit Süßigkeiten gestalten sie das leer stehende Horten-Haus in der Stadtmitte neu.