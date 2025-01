500 Gäste auf den Spuren der Tourismus-Trends

Das Gastro-Forum Allgäu hat sich in den vergangenen Jahren zum angesagten Treffpunkt Allgäuer Gastgeberinnen und Gastgeber entwickelt. An die 500 Teilnehmer aus der erweiterten Region versammelten sich in der Big Box zu einem „Tag voller Wissen“ mit Vorträgen und Workshops. Die Themen reichten von langfristigen Erfolgsstrategien über Gäste-Kommunikation bis zu Trends wie Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI).

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis