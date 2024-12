Abfuhrtermine für Grünmüll stehen jetzt fest

Wo können spezielle Abfälle abgegeben werden, wann wird die Papiertonne geleert? Der Abfallzweckverband ZAK hält diese Informationen für alle Kunden im Internet bereit. Dort lässt sich auch für jede Adresse im Verbreitungsgebiet ein Abfuhrkalender herunterladen. Ein Service, den viele für die eigene Planung nutzen. In bisherigen Versionen für das Jahr 2025 haben AZ-Leser allerdings einen wichtigen Termin vermisst: Die jährliche Sammlung für Gartenabfälle war nicht vermerkt. Wurde diese einfach gestrichen? „Sollte das der Fall sein, finde ich es in Bezug auf den Umweltschutz ein Unding. Und für manche Kunden ist es einfach nicht möglich, ihre Gartenabfälle selbst zum Wertstoffhof zu bringen“, schreibt beispielsweise ein Kemptener an die Redaktion.

Der ZAK beruhigt: „Die einzelnen Termine der Grünmüll-Abfuhr waren noch nicht koordiniert, als die erste Version des Kalenders veröffentlicht wurde“, sagt Pressesprecher Thomas Settele. Mittlerweile seien die Daten hinterlegt worden. Wie jedes Jahr könnten sich Kunden auf die Abfuhr im Oktober einstellen. Die einzelnen Tage hängen ab vom jeweiligen Bezirk oder der Heimatgemeinde der ZAK-Kunden.

Grünmüll nicht neben den Containern abladen

Gartenschnitt und kompostierbares Material fallen freilich auch unterm Jahr immer wieder an. Dafür gibt es an einigen Wertstoffhöfen Container im Außenbereich, die auch außerhalb der jeweiligen Öffnungszeiten befüllt werden dürfen. Die ZAK-Verantwortlichen mahnen zum wiederholten Mal, keine Grünabfälle mehr abzuladen, wenn die Container bereits gefüllt sind. Das verursache beim Personal enormen zusätzlichen Aufwand. Besonders die Anlage am Schumacherring sei häufig verunreinigt. An manchen Tagen lagen dort schon zig Kubikmeter Grüngut vor dem Tor des Wertstoffhofs.

Zu den Abfuhrterminen des ZAK geht‘s auf dieser Adresse: https://www.zak-kempten.de/entsorgen/