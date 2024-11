Haus International: Stadträte halten an Kürzungen fest

Es ist ein schwerer Schlag für das Haus International. Der städtische Zuschuss für die Begegnungsstätte wird im Jahr 2025 von 90.000 Euro im Vorjahr auf 50.000 reduziert. Zwar hat der Stadtrat das letzte Wort, doch in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde deutlich: Die Stadträte halten mehrheitlich an der Kürzung des Zuschusses für das Haus International fest. In der Sitzung gab es aber auch harte Kritik von Ausschussmitgliedern.

Michael Mang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finanzausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis