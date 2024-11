Nach zähem Ringen steht der Kemptener Haushalt

In all derGeldnot gibt es auch gute Nachrichten: Kempten legt einen Haushaltsentwurf vor, den die Regierung genehmigen kann. Das Paket für 2025 umfasst rund 310 Millionen Euro. Mit breiter Mehrheit stimmte der Finanzausschuss zu, im Januar soll der Stadtrat den Etat absegnen. Einige Schmerzpunkte ließen sich zum Abschluss der Haushaltsberatungen noch lindern. Angedachte Kürzungen im Sozialbudget fallen geringer aus, auch im kulturellen Bereich sind Lösungen in Sicht. Ein Verkehrsverbund Allgäu mit den angrenzenden Landkreisen steht dagegen vorerst auf dem Abstellgleis.

