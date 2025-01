Auszeichnung für Ehrenamtliche in Sulzberg: Unermüdlich im Einsatz

Ein Ehepaar stellt regelmäßig seinen Gabelstapler zur Verfügung, andere sammeln jeden Samstag Spenden, wieder andere fahren die Hilfsgüter zu den kriegsgebeutelten Menschen in die Ukraine: Seit fast drei Jahren unterstützt die Hilfsorganisation „Stand with Ukraine - Unser Allgäu hilft“ Frauen und Männer, Mädchen und Buben, für die Angst und Leid zum traurigen Alltag geworden sind. Jeder und jede Einzelne der Ehrenamtlichen aus Kempten und dem Oberallgäu leistet dabei einen wichtigen Beitrag. Dafür erhielten sie nun die Silberdistel, die Auszeichnung unserer Zeitung für außerordentliches bürgerschaftliches Engagement.

Silberdistel für Ukrainehilfe: „Ihr habt heute quasi den Oscar verliehen bekommen.“

Mit ihrem Einsatz versorgen die Allgäuer die Menschen in der Ukraine nicht nur mit lebensnotwendigen Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Notfallpaketen. Sie sorgten zugleich dafür, dass sie nicht vergessen werden, sagte Aimée Jajes, stellvertretende Redaktionsleiterin der Allgäuer Zeitung, bei der Übergabe der Silberdistel in Sulzberg. In der Oberallgäuer Gemeinde hat die Hilfsorganisation ihr Lager, das ihnen die Gemeinde zur Verfügung stellt, aufgeschlagen. Bürgermeister Gerhard Frey freute sich ebenfalls über die Auszeichnung: „Ihr habt heute quasi den Oscar verliehen bekommen.“ Vor dem Einsatz der Helferinnen und Helfer könne man nur den Hut ziehen.

Icon Vergrößern Die Silberdistel, eine renommierte Auszeichnung unserer Zeitung, ehrt außerordentliches bürgerschaftliches Engagement. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen Die Silberdistel, eine renommierte Auszeichnung unserer Zeitung, ehrt außerordentliches bürgerschaftliches Engagement. Foto: Matthias Becker

Die Auszeichnung bedeute ihnen viel, sagte Uschi Piater, die die Silberdistel stellvertretend für die Gruppe entgegennahm. Sie richtete ihren Dank an ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter: „Euer Einsatz ist nicht selbstverständlich!“